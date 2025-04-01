Алина Загитова объявила об открытии кастинга фигуристов в ледовое шоу «Ассоль»

«Нет, это не первоапрельская шутка. “Ассоль” исполняет мечты! Мы открываем кастинг фигуристов в мой рок-мюзикл на льду. Я хочу дать возможность талантливым фигуристам со всей страны показать себя и выйти на лед вместе со звездами фигурного катания.