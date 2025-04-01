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Алина Загитова объявила об открытии кастинга фигуристов в ледовое шоу «Ассоль»

Шоу пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня. Кроме самой олимпийской чемпионки, в нем выступят Дмитрий Соловьев и Артур Гачинский.

Источник: Спортс"

«Нет, это не первоапрельская шутка. “Ассоль” исполняет мечты! Мы открываем кастинг фигуристов в мой рок-мюзикл на льду. Я хочу дать возможность талантливым фигуристам со всей страны показать себя и выйти на лед вместе со звездами фигурного катания.

Требования:

Возраст от 16 лет.

Разряд не ниже КМС.

Одиночники: владение тройными прыжками.

Танцоры: владение поддержками и умение кататься в паре.

Парники: подкруты, выбросы и акробатические поддержки.

Также рассмотрим акробатические жанры на льду. Опыт работы в ледовых шоу приветствуется. Присылайте видеовизитки на почту до 14 апреля. Все буду смотреть лично!" — написала Загитова, оставив в объявлении адрес электронной почты.

Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.