Алина Загитова объявила об открытии кастинга фигуристов в ледовое шоу «Ассоль»

«Нет, это не первоапрельская шутка. “Ассоль” исполняет мечты! Мы открываем кастинг фигуристов в мой рок-мюзикл на льду. Я хочу дать возможность талантливым фигуристам со всей страны показать себя и выйти на лед вместе со звездами фигурного катания.
Требования:
Возраст от 16 лет.
Разряд не ниже КМС.
Одиночники: владение тройными прыжками.
Танцоры: владение поддержками и умение кататься в паре.
Парники: подкруты, выбросы и акробатические поддержки.
Также рассмотрим акробатические жанры на льду. Опыт работы в ледовых шоу приветствуется. Присылайте видеовизитки на почту до 14 апреля. Все буду смотреть лично!" — написала Загитова, оставив в объявлении адрес электронной почты.
Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.