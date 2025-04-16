Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней

В нашей фигурке грохнул скандал: тренера Сергея Розанова обвинили в домогательствах к несовершеннолетней фигуристке.
Когда и как все случилось?
Речь про Веронику Жилину — сейчас ей 16, но на момент (возможного) инцидента было всего 11 лет.
Вероника тогда (как и сейчас) тренировалась в Академии Плющенко, а Розанов был одним из ее наставников (сейчас уже нет).
Что же он сделал?
Вот слова самой Вероники: «Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась (я тогда в номере одна жила).
То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере».
Розанов на просьбу прокомментировать ситуацию не отреагировал.
Кто такой Сергей Розанов?
Он начал карьеру в группе Этери Тутберидзе — работал с новисами и юниорами, но иногда сопровождал на международных турнирах и спортсменов постарше.
За три года в «Хрустальном» он успел поработать почти со всеми звездами группы: Алиной Загитовой, Камилой Валиевой, Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Аленой Косторной.
С Жилиной, разумеется, тоже — именно он поставил ей четверные прыжки.
Как он оказался в Академии Плющенко?
Весной 2020-го Розанов ушел в Академию Плющенко, причем прихватив с собой Косторную и как раз Жилину.
«Меня Сергей Александрович позвал за собой, и я согласилась. Просто в “Хрустальном” он меня больше всех тренировал, всегда приходил на занятия — поэтому так и получилось», — говорила Жилина через два года после перехода.
Тутберидзе тренера удерживать не стала: «На самом деле, я не хотела брать Розанова, потому что он сноб. Он уверен, что обязательно придет к результату, но это невозможно.
Мы парня “усыновили”, долго учили, как резать музыку, на компьютере работать, как ставить программы, как тренировать. Научили, отпустили. Как он сказал в каком-то интервью, ему стало скучно с нами. Ну, хорошо, мне не скучно. Есть звездная болезнь, в какой-то момент им начинает казаться, что они знают путь к успеху и дело не в команде».
А почему ушел от Плющенко?
Но долго у Плющенко он не задержался — проработал всего сезон и ушел. Почему — деталей нет, но точно не со скандалом.
Иначе бы вот так тогда Яна Рудковская про него не говорила бы: «Мы в прекрасных отношениях с Сережей Розановым.
Розанов — это один из лучших хореографов-постановщиков в мире. Программа для Алены Косторной (“Вивальди”), короткая для Вероники Жилиной… Это было более чем достойно! Сергей — прекрасный специалист. Мы всегда его поддержим, наши двери открыты, и мы договорились о сотрудничестве. Что значит ушли? У людей свои планы. Сережа Розанов хочет больше путешествовать, работать с иностранцами. У человека поменялись приоритеты в жизни».
Но дело было как будто совсем не в смене приоритетов. Позже выяснилось, что Розанов хотел перейти в ЦСКА еще во время работы у Плющенко, но Елена Буянова ему отказала.
Причем по необычной причине: «Да, не взяла. Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия».
Где он сейчас?
После ухода от Плющенко Розанов поработал в «Динамо» в группе Марины Черкасовой, порой вел летние лагеря для фигуристов в разных странах.
А сейчас обосновался в Европе. В сезоне-2024/25 Сергей выступал в качестве главы тренерской команды Skate+, с которой организовывал сборы и тренировочные лагеря для спортсменов.
Еще он выводил на лед юниорской серии Гран-при эстонку Элину Гойдину и словака Лукаса Васловика, тренировал турецких фигуристов.
Про россиян Розанов тоже не забыл — поставил короткую программу Егору Рухину. А летом две недели работал с Алиной Горбачевой.
Сейчас Розанову 35 лет, он не женат, но встречается с бывшей фигуристкой Полиной Шубодеровой (ей 23 года) — кстати, она была его ученицей.
Интересное совпадение: сегодня же начато расследование против турецкого фигуриста Али Эфе Гюнеша, который предположительно отправлял детям в социальных сетях сообщения сексуального характера, по фактам «сексуального насилия», «сексуальных домогательств» и «угроз».
Так вот Розанов — один из тренеров Гюнеша.
Что о нем говорят?
Спортсмены в основном хвалят, а вот у коллег мнение неоднозначное.
● Вот слова Трусовой в 2020-м: «Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова, но без его кропотливой и честной работы не было бы моих достижений и побед. В решающий момент он подставил мне плечо, он мой надежный друг».
● А это — похвала от Владимира Литвинцева: «У каждого постановщика есть свое видение, и в этом случае, думаю, все только к лучшему менялось. Сергей Александрович как видит, так и говорит. По-другому… Можно, конечно, что-то предложить, но я всегда только его слушаю и ему доверяю».
● И от Алены Косторной: «Я ушла за Сергеем Александровичем, потому что он очень много со мной работал в юниорские сезоны. Исправлял неправильное ребро на лутце, очень помог с тройным акселем — поставил мне его всего за одну тренировку на “удочке” после первого юниорского первенства мира.
Да и когда меня наказывали, оставляя после своей тренировки на детском льду, Розанов всегда контролировал, что и как я делаю.
Мы всегда много общались, при этом он никогда не позволял мне уйти со льда, что-то не доделав».
● Из совсем свежего — Алина Горбачева тоже довольна: «Сергей Розанов, вы многое поменяли в моем отношении к фигурному катанию, я поверила, что могу больше, чем думаю. Спасибо вам за знания и опыт!».
● Но есть и примеры неудач — Арина Парсегова (да, та самая, которая судилась с Плющенко из-за контракта) перестала работать с Розановым из-за некого конфликта.
● И тренер «Ангелов Плющенко» Дмитрий Михайлов работу с Розановым вспоминает без теплоты: «Скажу так: работать с Сережей Розановым в одной команде — однозначное напряжение. Он не понимает, что вокруг него работают такие же люди, как и он сам, и поэтому не считается с мнением окружающих. Не приемлет, что есть еще какая-то правда, кроме его. Что есть техника преподавания, отличная от той, что он использует».
● Как и тренер по ОФП Ерем Газазян: «Если проводить параллели с историей, то период пребывания Сергея в академии был смутным временем. Оставив свою группу без занятий по ОФП и всем своим видом показывая, что данный тип нагрузок совершенно не нужен, он лишь увеличил количество травм среди своих фигуристов».
Почему всплыло только сейчас?
Скандал завертелся после сообщений Людмилы Алферовой (мамы и тренера Вероники Жилиной) в одном из фигурных чатов.
«Если бы я сейчас вам написала про Розанова. Как он к Нике в 11 лет приставал, вы бы были в шоке, что я знаю, но интервью будет позже. Я приехала в Кисловодск, Ника мне все рассказала. Не хотели огласку давать.
Меня рядом не было, но ребенок звонил, говорил, что Розанов ее тащит в свой номер… Никто ей не помог. Когда ЕВ (Евгений Викторович Плющенко) узнал об этом, выгнал из академии. Розанов — это зло!!! Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня», — цитирует Алферову «Спорт-Экспресс».
А чуть позже появилось и подтверждение от Вероники.
Вопросов все равно много. Почему Алферова и Вероника молчали 5 лет? Зачем Жилина переходила к Плющенко вместе с Розановым, если с ним возникали проблемы? Если Розанова выгнали из Академии Плющенко после домогательств, то почему Рудковская говорила про «прекрасные отношения»?
Еще момент — мама Вероники в чатах нередко выдает спорные «инсайды», о которых мы даже не можем здесь написать (но скриншоты у нас сохранены). Из недавнего — сомнительные утверждения про Любовь Рубцову, Софью Федченко, Александра Когана, Александру Трусову и Камилу Валиеву.
Но тема домогательств (тем более — к несовершеннолетним) — слишком серьезная, чтобы ее игнорировать.
Остается надеяться, что и в этой ситуации разберутся.