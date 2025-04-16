Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней

● И от Алены Косторной: «Я ушла за Сергеем Александровичем, потому что он очень много со мной работал в юниорские сезоны. Исправлял неправильное ребро на лутце, очень помог с тройным акселем — поставил мне его всего за одну тренировку на “удочке” после первого юниорского первенства мира.



Да и когда меня наказывали, оставляя после своей тренировки на детском льду, Розанов всегда контролировал, что и как я делаю.



Мы всегда много общались, при этом он никогда не позволял мне уйти со льда, что-то не доделав».