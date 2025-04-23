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Медведева — на вопрос о том, что в жизни соответствует олимпийскому золоту: «Все говорят, что это семья и дети. Наверное, все-таки соглашусь»

— Что для тебя может в жизни стать той самой золотой медалью? В спорте самый главный результат — это золото. А вот есть ли в жизни какой-то набор вещей или одна вещь, которая может соответствовать олимпийскому золоту?

Источник: Спортс"

— Я спрашивала у олимпийских чемпионок, у девочек — каково это вообще, вот у тебя есть олимпийское золото, и есть ли что-нибудь, что может его «перекрыть»? И все как одна ответили, что это семья и дети.

Семьи и детей у меня пока что нет. Посмотрим, когда они появятся, я смогу ответить — да или нет. Но, наверное, все-таки да, дети.

— Как ты думаешь, готова ли ты будешь отказаться от медийной деятельности?

— Убеждена в том, что можно успевать все. Нужно просто грамотно планировать и где-то адекватно оценивать свои возможности. Знакомые и с двумя, и с тремя детьми и в шоу катаются, и медийно работают. Везде все успевают. Современный мир, 21 век, классно.

— Одним не хочешь ограничиваться? Примеряешь на себя?

— Пока что ничего не примеряю. Главное, чтобы все мы были здоровы, — сказала двукратная чемпионка мира в интервью на ютуб-канале Саши Сулим.