Медведева — на вопрос о том, что в жизни соответствует олимпийскому золоту: «Все говорят, что это семья и дети. Наверное, все-таки соглашусь»

— Я спрашивала у олимпийских чемпионок, у девочек — каково это вообще, вот у тебя есть олимпийское золото, и есть ли что-нибудь, что может его «перекрыть»? И все как одна ответили, что это семья и дети.
Семьи и детей у меня пока что нет. Посмотрим, когда они появятся, я смогу ответить — да или нет. Но, наверное, все-таки да, дети.
— Как ты думаешь, готова ли ты будешь отказаться от медийной деятельности?
— Убеждена в том, что можно успевать все. Нужно просто грамотно планировать и где-то адекватно оценивать свои возможности. Знакомые и с двумя, и с тремя детьми и в шоу катаются, и медийно работают. Везде все успевают. Современный мир, 21 век, классно.
— Одним не хочешь ограничиваться? Примеряешь на себя?
— Пока что ничего не примеряю. Главное, чтобы все мы были здоровы, — сказала двукратная чемпионка мира в интервью на ютуб-канале Саши Сулим.