Евгения Медведева: «В спорте ты не зарабатываешь столько, сколько в медийке. Сейчас я зарабатываю намного больше, чем в спорте»

"Когда ты в спорте, деньги — это приятный бонус. Все равно, когда ты в спорте, ты не зарабатываешь столько, например, сколько в медийке. Сейчас я зарабатываю намного больше, чем я зарабатывала тогда в спорте. Только под олимпийский сезон у меня начались контракты, причем предложений было много. От многого отказывались, потому что не было времени ни на съемки, ни на отработку этих контрактов.