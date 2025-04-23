Медведева о развлечениях в годы спортивной карьеры: «У меня не было на это сил. Наверстывала, когда закончила кататься: вечеринки, клубы, гулять по ночам»

— У меня сил не было. На самом деле, это мой самый большой страх. Я поэтому так много не рассказываю о своей карьере. Стараюсь это как-то обходить, потому что оно действительно будет звучать так, что я идеальная, я тренировалась с утра до ночи, потом я книжки читала. Ну, блин, так получилось, что так было.