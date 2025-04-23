Медведева о развлечениях в годы спортивной карьеры: «У меня не было на это сил. Наверстывала, когда закончила кататься: вечеринки, клубы, гулять по ночам»

— Это не то чтобы контролировалось. В моей истории этому места не было. Есть фигуристки, которые могли себе позволить, как Ханна Монтана, вести двойную жизнь. С утра школьница, ночью суперзвезда, условно. В моей спортивной карьере такого не было, потому что я физически очень слабая. У меня просто-напросто не было на это сил.
У меня тренировки с 10 утра до 8 вечера. Кто-то, если есть сила, свободное время — пожалуйста, делай что хочешь, главное, ноги не переломай. И завтра на тренировке в 10 утра будь в здравии, чтобы нормально отработать. Если тебе нормально пойти в клуб тусоваться и при этом ты как штык в 10 утра и чисто катаешь произвольную программу — супер, классно.
У меня не так. Я полумертвая вообще домой приходила, ложилась спать сразу же, часов в 10 вечера, просто потому, что у меня не было никаких вообще ни моральных, ни физических сил на это все. Тебе даже в голову не придет просто пойти с кем-то погулять вместо того, чтобы в магниевой ванне полежать.
— Ты прямо как леди совершенство. Неужели не хотелось пойти на дискач с кем-то, попробовать покурить?
— У меня сил не было. На самом деле, это мой самый большой страх. Я поэтому так много не рассказываю о своей карьере. Стараюсь это как-то обходить, потому что оно действительно будет звучать так, что я идеальная, я тренировалась с утра до ночи, потом я книжки читала. Ну, блин, так получилось, что так было.
Я наверстывала тогда, когда я закончила кататься. Вот тогда ого, и вечеринки, и тусовки, и клубы, и гулять по ночам. Я до сих пор это делаю, и мне классно.
Был период определенный, нужно было чем-то жертвовать. Жалею ли я? Вообще нет. Такая жизнь у меня классная сейчас, у меня столько возможностей — именно благодаря тому, что я тогда потерпела, как-то себя держала в узде.
Но эта книга уже закрыта, я живу другую жизнь, в которой есть место и тусовкам, и бокальчику вина, и поездкам спонтанным где-то летом среди ночи, не знаю, в Питер, куда угодно. В другую страну улететь могу, главное, загранник с собой брать. Сейчас у меня та жизнь, которой, наверное, как казалось, тогда мне не хватало, — сказала Медведева в интервью Саше Сулим.