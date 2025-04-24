«Становится грустно, глядя на эти фото», «Вернись, прежняя Алина!», «Нелепый наряд, мягко говоря», «Я серьезно обеспокоена здоровьем Алины», «Что-то с ней случилось…», «Наверное, для Парижа норм, а так, скорее всего, всё очень дорогое, но безвкусное», — оставили свои комментарии некоторые из подписчиков.
«Становится грустно»: поклонники Загитовой не оценили новые фото и наряд фигуристки
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, находясь в отпуске в Париже, продолжает делиться с подписчиками моментами своей поездки. Однако её последние фотографии, на которых она предстала в красной вязаной кофточке, коротких шортах и туфлях на высоком каблуке, вызвали неоднозначную реакцию среди поклонников. Вместо привычных восторженных комментариев, многие выразили сомнения в её модном выборе и даже обеспокоенность её здоровьем.
8