«Становится грустно»: поклонники Загитовой не оценили новые фото и наряд фигуристки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, находясь в отпуске в Париже, продолжает делиться с подписчиками моментами своей поездки. Однако её последние фотографии, на которых она предстала в красной вязаной кофточке, коротких шортах и туфлях на высоком каблуке, вызвали неоднозначную реакцию среди поклонников. Вместо привычных восторженных комментариев, многие выразили сомнения в её модном выборе и даже обеспокоенность её здоровьем.