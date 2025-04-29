Туктамышева об английском: «В первый день World Team Trophy была катастрофа — за 4 года навык разговора абсолютно забылся. В этот момент забываешь и русский, у тебя паника»

"Я со многими успела пообщаться. Была в шоке, когда ко мне подошли Чок и Бейтс с радостью и удивлением: вау, Лиза, ты здесь, как здорово!
Перед поездкой я думала: вот приеду, а как меня будут воспринимать спортсмены из других стран? Я ведь каталась совсем недавно, еще сильно ассоциируюсь с Россией. Но не возникло ни одной неловкой ситуации. Все подходили, общались. Я и сама подходила к ребятам, восхищалась ими, рассказывала, что слежу за их выступлениями. Мне хотелось донести до них, что в России смотрят фигурное катание, переживают и болеют за них.
Я пообщалась с Ильей (Малининым), Адамом Сяо Хим Фа, Алисой Лью и Эмбер Гленн. Встретилась с итальянской парой, американской, канадской.
У меня нет барьера в общении на английском, в жизни было много практики. Но за 4 года навык разговора абсолютно забылся, так что в этом плане в первый день чемпионата была катастрофа. Я понимала, что мне срочно нужно что-то делать — начала читать, готовиться более тщательно.
То есть ситуация такая: ты понимаешь абсолютно все, что тебе говорят, но сама нормально ответить не можешь. И в этот момент забываешь и русский язык — у тебя паника, не понимаешь, что сказать и как это сформулировать хотя бы на родном языке.
Чтобы вернуть разговорный английский, нужно время. А когда долго не разговариваешь, он быстро забывается. С чемпионата мира-2021 у меня не было возможности стабильно общаться с иностранными спортсменами.
Но под конец поездки в Японию стало намного лучше — я брала интервью, встретилась с Мики Андо. Уже начинала вспоминать, но, к сожалению, пора было уезжать.
Надеюсь, что английский мне еще понадобится в скором времени. Мне было бы интересно поработать и на других международных турнирах: Гран-при, финал, Европа, мир. Я люблю фигурное катание, мне это интересно, я бы с удовольствием ездила бы на старты.
Конечно, была бы рада побывать и на Олимпиаде в качестве комментатора. Хотя понимаю, что туда могут не взять из-за небольшого опыта работы«, — написала чемпионка мира Туктамышева в своем блоге на Спортсе»".
«Не могла ответить на английском, в панике забывала и русский». Приключения Туктамышевой на командном ЧМ.