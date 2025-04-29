Туктамышева об английском: «В первый день World Team Trophy была катастрофа — за 4 года навык разговора абсолютно забылся. В этот момент забываешь и русский, у тебя паника»

Перед поездкой я думала: вот приеду, а как меня будут воспринимать спортсмены из других стран? Я ведь каталась совсем недавно, еще сильно ассоциируюсь с Россией. Но не возникло ни одной неловкой ситуации. Все подходили, общались. Я и сама подходила к ребятам, восхищалась ими, рассказывала, что слежу за их выступлениями. Мне хотелось донести до них, что в России смотрят фигурное катание, переживают и болеют за них.