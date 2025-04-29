Елизавета Туктамышева: «Даже у меня не получалось так кайфовать на льду, как это выходит у Алисы Лью. Мне еще надо у нее поучиться»

А вот Алиса Лью выходила максимально спокойно. Это человек, который берет от жизни все и получает удовольствие от всего, что делает в фигурном катании. Даже у меня не получалось так кайфовать на льду, как это выходит у нее. Мне еще надо у нее поучиться, ха-ха«, — написала чемпионка мира Туктамышева в своем блоге на Спортсе»".