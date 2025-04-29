Елизавета Туктамышева: «Даже у меня не получалось так кайфовать на льду, как это выходит у Алисы Лью. Мне еще надо у нее поучиться»

"Я очень скучала по соревновательной атмосфере, пусть теперь и оказалась в другой роли.
Работа из студии и на арене отличаются. Во-первых, ты смотришь на всех спортсменов сразу — выбор, за кем следить, делает не оператор и режиссер трансляции, а ты сам. При этом можешь ходить на тренировки, видишь, как спортсмен себя чувствует, его взаимоотношения с тренером, их настрой.
Через экран это передается все-таки не так. Когда лично присутствуешь на соревнованиях, то можешь лучше разглядеть общую картину, понять, что происходит вокруг. Поэтому, конечно, с места событий комментировать намного интереснее. Сразу видно, кто больше охватывает лед, площадку — кто меньше, кто более энергично катается — кто менее энергично.
Улавливаешь энергетику спортсмена, да и в целом старта. Да, по телевизору это тоже видно, но иногда бывает так: вот идет одна разминка, и ты чувствуешь, что она более спокойная, а следом — более серьезная. И на месте ты это лучше ощущаешь.
На команднике все более-менее расслабленные, но были и фигуристки, которые очень волновались перед выходом. Наверное, не так, как на чемпионате мира, но все же.
А вот Алиса Лью выходила максимально спокойно. Это человек, который берет от жизни все и получает удовольствие от всего, что делает в фигурном катании. Даже у меня не получалось так кайфовать на льду, как это выходит у нее. Мне еще надо у нее поучиться, ха-ха«, — написала чемпионка мира Туктамышева в своем блоге на Спортсе»".
Алисе Лью 19 лет, она действующий победитель ЧМ в одиночном катании.
«Не могла ответить на английском, в панике забывала и русский». Приключения Туктамышевой на командном ЧМ.