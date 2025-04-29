Елизавета Туктамышева: «С Муравьевой пока не общались. Буду ли работать с ней? Все может быть, желание у меня есть»

"Пока с Софьей Муравьевой не общались, катаюсь в туре Этери Тутберидзе, колесим по всей России, не успеваю присутствовать на тренировках. Мы увиделись с ней, но еще не общались. Буду ли работать с ней? Все может быть, главное — было бы желание. Точнее, был бы спрос. Желание у меня есть.
Я буду ставить новый показательный к новому сезону, этому уже два года. Только катать «Русский вызов» не очень хочется, хочется еще что-то добавить. Насколько неожиданно будет — не знаю, но какая-то новинка должна быть", — сказала чемпионка мира 2015 года.
Также она высказалась о том, что чемпионат России следующего сезона может пройти в Санкт-Петербурге.
«В “Юбилейном” всегда особенная атмосфера, стараешься даже чуть больше выложиться. Свой родной каток, полный зал. Рада, что все получилось, костюм немножко износился, не так хорошо держится, были моменты, когда штаны расстёгивались раньше времени. Здесь, слава богу, все прошло хорошо, штаны были расстегнуты тогда, когда нужно.
Чемпионат России перед Олимпиадой часто проводят в Санкт-Петербурге, могу только порадоваться. Вероятно, будет проводиться в «Юбилейном», это круто. Надеюсь, смогу присутствовать, в «Юбилейном» на чемпионатах России всегда хорошая поддержка, полный зал. Думаю, что спортсмены тоже рады такому выбору", — добавила фигуристка.