Елизавета Туктамышева: «С Муравьевой пока не общались. Буду ли работать с ней? Все может быть, желание у меня есть»

"Пока с Софьей Муравьевой не общались, катаюсь в туре Этери Тутберидзе, колесим по всей России, не успеваю присутствовать на тренировках. Мы увиделись с ней, но еще не общались. Буду ли работать с ней? Все может быть, главное — было бы желание. Точнее, был бы спрос. Желание у меня есть.