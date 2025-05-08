Первый секс-скандал в русском фигурном катании: что убило великого тренера?

Это был не первый случай атаки на тренера. В 1983-м Жука обвинили в алкоголизме и отстранили от работы в сборной. Впрочем, вскоре вернули. В 1986-м в ЦК КПСС пришло еще одно письмо, в котором знаменитого тренера обвиняли в аморальном поведении. Именно так тогда называли домогательства к подопечным, зачастую несовершеннолетним. Инициаторами письма были Анна Кондрашова, которая под руководством Жука стала призером чемпионата мира и трижды поднималась на пьедестал чемпионатов Европы, и Марина Зуева, которая работала в ЦСКА тренером-хореографом.