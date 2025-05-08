Первый секс-скандал в русском фигурном катании: что убило великого тренера?

В середине 1980-х широкую огласку получило письмо в ЦК КПСС с обвинениями в аморальном поведении тренера ЦСКА Станислава Жука. Он был не просто настоящим фанатом фигурного катания, но и тренером-новатором, воспитавшим несколько поколений советских чемпионов. Как вспоминал многолетний руководитель отечественного фигурного катания Валентин Писеев, любимой присказкой тренера была: «Пусть синим все горит огнем — медали Родине даем!» И вдруг письмо, которое по форме и содержанию напоминало донос.
Это был не первый случай атаки на тренера. В 1983-м Жука обвинили в алкоголизме и отстранили от работы в сборной. Впрочем, вскоре вернули. В 1986-м в ЦК КПСС пришло еще одно письмо, в котором знаменитого тренера обвиняли в аморальном поведении. Именно так тогда называли домогательства к подопечным, зачастую несовершеннолетним. Инициаторами письма были Анна Кондрашова, которая под руководством Жука стала призером чемпионата мира и трижды поднималась на пьедестал чемпионатов Европы, и Марина Зуева, которая работала в ЦСКА тренером-хореографом.
Кондрашову в ту пору Жук называл своей любимой ученицей. Впрочем, как выразился однажды великий волейбольный тренер Вячеслав Платонов, предают всегда любимые ученики. Зуеву на работу в ЦСКА Жук пригласил после того как та вдрызг разругалась с Еленой Чайковской. В кулуарах соревнований даже судачили, что Зуева плюнула в лицо своему бывшему тренеру и весьма авторитетному человеку в мире фигурного катания.
Жук во многих интервью сетовал, что пригласил ее на свою голову. Зуева во время работы в армейском клубе настрочила с десяток писем, в которых обвиняла Жука во всех смертных грехах. Даже к его жене, также работавшей тренером в ЦСКА, предъявила немало претензий. Какие же мотивы были у авторов письма?
Ссылка за совращение несовершеннолетней
Кондрашова жаловалась коллегам на постоянные унижения со стороны тренера, который не стеснялся в выражениях, обвиняя ее в недостаточном трудолюбии и даже лишнем весе. Интересно, что год назад подобные обвинения эстонскому тренеру Анне Леванди (после Олимпиады-1988 московская фигуристка Кондрашова вышла замуж за двоеборца Аллара Леванди и переехала в Таллин — прим. РИА Новости) предъявили родители фигуристов из независимой прибалтийской республики. Она и не скрывает сегодня, что в тренировочной работе применяет методики Жука.
Зуева в то время плотно работала с будущими двукратными олимпийскими чемпионами Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым. Не только ставила им классные программы, но и водила по театрам, прививая хороший вкус. Именно Зуева подбила тогда еще несовершеннолетнюю Гордееву поставить подпись под письмом в ЦК КПСС. Ни для кого не было секретом, что Катя влюблена в партнера, а тому пригрозили ссылкой в обычную часть в Сибирь с обвинениями в совращении несовершеннолетней.
Осенью 1997-го в Санкт-Петербурге проходил этап серии Гран-при. На него приехал Жук. Он тогда только выходил из опалы и получил приглашение поработать в сборной России. В пресс-центре тогда еще не снесенного СКК великий тренер в полном одиночестве сидел за столиком. Удалось поговорить: Жук с жаром стал рассказывать о разработанной им системе судейства. Той самой, которая сейчас принята на вооружение во всем мире.
Разговор как-то сложился, и, набравшись смелости, спросил у тренера о давней истории с письмом в ЦК. И неожиданно услышал: «Всю эту историю затеял начальник политотдела ЦСКА, который меня еще раньше в пьянстве беспробудном обвинял. Сам он был большой специалист по женской части. С той же Зуевой роман крутил».
Подбивали подписать письмо и Елену Буянову, в девичестве — Водорезову. Только «Девочка с косичками», которую Жук в 12 лет вывел на международную арену, не предала тренера. Она не просто отказалась подписать донос, принесенный ей Зуевой и Кондрашовой, но и написала письмо в защиту тренера. Но говорить о той истории Буянова всякий раз отказывалась.
Как и эстонский тренер Анна Леванди, и один из самых востребованных тренеров и хореографов США и Канады Марина Зуева. После того, как письму был дан ход, пару Гордеева/Гриньков передали Станиславу Леоновичу, а Зуева активно включилась в работу с ней. Она поставила лучшие программы для двукратных олимпийских чемпионов, точно раскрыв их настроение в разные периоды.
Стал пить еще больше
Изгнанный из ЦСКА Жук некоторое время проработал в Японии. В советские времена это считалось синекурой, но долго трудиться в Стране восходящего солнца он не смог. Не захотел готовить конкурентов отечественным фигуристам. После возвращения в Москву, увы, стал пить еще больше. Правда, никто уже не писал писем с обвинениями тренера в страшных грехах. Жук никому не мешал, и все свои силы направил на разработку новой системы судейства.
Давно рассекречены партийные архивы, но письмо в ЦК КПСС с обвинениями Жука в аморальном поведении так и не опубликовано. Не спешат поделиться подробностями и непосредственные участники этой истории. Да и стоит ли? Ведь сейчас к ней пытаются приплести даже Ирину Роднину.
Мол, она всегда после ухода от Жука к Татьяне Тарасовой негативно отзывалась о своем тренере, который привел ее к первой олимпийской победе в Саппоро и нашел партнера в лице Александра Зайцева, с которым были выиграны еще две Олимпиады. Осенью 1998 года Станислав Алексеевич скоропостижно скончался от сердечного приступа на станции «Аэропорт» столичного метрополитена.
Сегодня мы вспоминаем великого тренера Жука, ученики которого больше ста раз выигрывали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Вспоминаем блестящие программы, поставленные Зуевой для фигуристов из разных стран, и подготовленных ею олимпийских чемпионах Тессу Вирчу/Скотта Мойра и Мэрил Дэвис/Чарли Уайта. Вспоминаем и красивую московскую фигуристку Анну Кондрашову, еще не ставшую скандальным эстонским тренером по фамилии Леванди.
Как и в прошлые времена, сегодня юные создания, которых дома каждый день прессингуют разговорами о необходимости выиграть олимпийское золото, боготворят тренера, который уделяет им больше внимания, чем родители. И нередко дело заканчивается романами. Хорошо, если со счастливым концом.