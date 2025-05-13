Медведева о правилах жизни: «Стараться делать все из благих побуждений. Потому что у нас в мире много неприятной вязкой субстанции, которой люди любят друг друга обмазывать»

4. Четвертое — постоянно задавать себе вопросы. Когда я была маленькая, меня мама растила с вопросами: «Женя, как тебе живется?», «Женя, как у тебя настроение?», «Женя, как у тебя дела?». Она меня спрашивала об этом практически каждый день. Я отвечала всегда по-разному. И я так же и продолжаю сама себя спрашивать, но не только про себя, но еще задаю себе такие вопросы: «А как моим родным живется рядом со мной?», «Как мои друзья относятся ко мне? Обижаю ли я кого-то?», «Какой я человек? А хороший ли я человек?» И нужно постоянно задавать себе эти вопросы.