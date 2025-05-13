Медведева о правилах жизни: «Стараться делать все из благих побуждений. Потому что у нас в мире много неприятной вязкой субстанции, которой люди любят друг друга обмазывать»

"1. Последние лет пять на первом месте для меня стоит одергивание себя — чтобы постараться оказаться в моменте. Очень философски звучит, понимаю, но с таким ритмом жизни, как у меня, очень легко уйти в автоматизм, когда ты можешь очнуться через два года и осознать, что ты не особо понимала, что делала и что с тобой происходило в эти два года. Поэтому для меня на первом месте всегда ощущение себя в моменте. Иначе жизнь реально пробежит перед глазами, и это будет очень грустно.
2. Вторая важная вещь — стараться все-таки делать все из благих побуждений. Потому что у нас в мире, как оказалось, очень много всякой неприятной вязкой субстанции, которой люди очень любят друг друга обмазывать. И ничего позитивного в этом нет. Поэтому, даже если где-то в душе неприятно, всегда надо себя настраивать и делать что-то из блага, стараться никому не вредить, потому что потом, конечно, прилетит. Все же мы эгоисты и всегда думаем о себе, так что, делая благое другим, можно иногда и вспомнить, что это к нам вернется в троекратном размере.
3. Третье, если соединить два первых пункта, — конечно, дисциплина. Я выше дважды сказала про одергивание себя — это ее аспект. Дисциплина гигиены, общения, одежды, речи, мысли, веры, дисциплина всего. Именно эта повседневная мелкая дисциплина — она не просто про «я занимаюсь спортом» или «я правильно питаюсь», она собирается по крупицам и складывается в какой-то такой хороший жизненный результат.
4. Четвертое — постоянно задавать себе вопросы. Когда я была маленькая, меня мама растила с вопросами: «Женя, как тебе живется?», «Женя, как у тебя настроение?», «Женя, как у тебя дела?». Она меня спрашивала об этом практически каждый день. Я отвечала всегда по-разному. И я так же и продолжаю сама себя спрашивать, но не только про себя, но еще задаю себе такие вопросы: «А как моим родным живется рядом со мной?», «Как мои друзья относятся ко мне? Обижаю ли я кого-то?», «Какой я человек? А хороший ли я человек?» И нужно постоянно задавать себе эти вопросы.
5. Всегда куда-то двигаться, ползти, если не получается семимильными шагами (а, как правило, обычно не получается), то нужно просто медленно, аккуратненько, но постоянно и верно переть. И это касается всех аспектов жизни. И личностное культурное развитие, и физическое. Понятное дело, что я не хожу каждый день в зал. Я не занимаюсь пилатесом пять раз в неделю, но хотелось бы, наверное. Но постоянно надо делать какие-то микроупражнения, чтобы просто не стоять на месте. Ходить в какие-то музеи, хотя бы раз в два-три месяца. Постоянно улучшать свою жизнь. Медленно, но верно.
6. Я поняла, что мне очень важно дарить подарки. Что я до своего взрослого возраста просто не умела делать подарки. Так случилось, так получилось, такой выросла. Я научилась делать эти подарки, и для меня очень важно отдавать людям, дарить. Очень трепетно отношусь к подарку, который преподношу своим родным и близким. Для меня это действительно важно.
7. А седьмой пункт будет, конечно же, делать подарки себе, потому что без этого вообще никак. А это я делаю часто. Так что хвалить себя и дарить себе праздник и подарки — это тоже очень важно.
Возможно, вы заметили, что главные вещи в моей жизни не физические, не материальные. Не смогу сфотографировать и выложить самый важный предмет в своей жизни, потому что такого нет. Все самое главное — оно неосязаемое. Так что, извините, без фото", — написала Медведева.