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Авербух о скандале вокруг его высказывания про Арзамасову: «Что за чушь? Разгоняете ерунду всякую. Пожалуйста, все»

Ранее хореограф и продюсер рассказал в интервью Ксении Собчак, как познакомился с женой.

Источник: Спортс"

Илья Авербух познакомился с Елизаветой Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках», на телевизионном проекте «Лед и пламень» в 2010 году, когда Арзамасовой было 15 лет, а Авербуху — 37. Поженилась пара в 2020 году.

В ответ на вопрос Собчак «Это же немного странное должно быть чувство, что ты свою жену помнишь еще практически ребенком?» Авербух ответил: «15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было».

«Это глупость какая-то все. Что за чушь? Вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чем разбираться, пожалуйста, все», — резко отреагировал Авербух, когда его спросили о шумихе в прессе после этого высказывания.

Илья Авербух о первой встрече с 15-летней Лизой Арзамасовой: «Это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было».