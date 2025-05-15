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Загитова об Овечкине: «Хотелось бы побывать на легендарном матче, когда он побил рекорд Гретцки. Может, когда-нибудь мы сможем телепортироваться в прошлое»

6 апреля капитан «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Источник: Спортс"

— Главным спортивным событием недавнего времени стал исторический рекорд Александра Овечкина в НХЛ. Как вы отреагировали на это событие?

— Я очень рада за Александра. Он спортсмен с большой буквы! Слежу за его достижениями.

Круто, что есть человек на международной арене, который прославляет Россию. Поздравляю его и передаю огромное спасибо его родителям за такого сына!

— Вы неоднократно посещали хоккейные матчи «Ак Барса» — как часто вам удается выбираться на хоккей? И интересен ли вам футбол — бываете ли на матчах «Рубина»? Возможно, болеете за какой-то другой клуб?

— К сожалению, из-за большой загруженности сейчас не так часто удается ходить на хоккей, как хотелось бы, но слежу за результатами. Когда навещаю родителей, то мы с папой всегда устраиваем семейные просмотры спортивных событий.

— А есть ли матч или игра мечты, на которой вы бы хотели побывать?

— Я бы хотела побывать на баскетбольном матче НБА. Мне кажется, внутри арены можно испытать невероятные эмоции.

И, конечно же, хотелось бы побывать на легендарном матче с Овечкиным, когда он побил рекорд Гретцки. Может, когда-нибудь мы сможем телепортироваться в прошлое, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.