Загитова об Овечкине: «Хотелось бы побывать на легендарном матче, когда он побил рекорд Гретцки. Может, когда-нибудь мы сможем телепортироваться в прошлое»

— Главным спортивным событием недавнего времени стал исторический рекорд Александра Овечкина в НХЛ. Как вы отреагировали на это событие?
— Я очень рада за Александра. Он спортсмен с большой буквы! Слежу за его достижениями.
Круто, что есть человек на международной арене, который прославляет Россию. Поздравляю его и передаю огромное спасибо его родителям за такого сына!
— Вы неоднократно посещали хоккейные матчи «Ак Барса» — как часто вам удается выбираться на хоккей? И интересен ли вам футбол — бываете ли на матчах «Рубина»? Возможно, болеете за какой-то другой клуб?
— К сожалению, из-за большой загруженности сейчас не так часто удается ходить на хоккей, как хотелось бы, но слежу за результатами. Когда навещаю родителей, то мы с папой всегда устраиваем семейные просмотры спортивных событий.
— А есть ли матч или игра мечты, на которой вы бы хотели побывать?
— Я бы хотела побывать на баскетбольном матче НБА. Мне кажется, внутри арены можно испытать невероятные эмоции.
И, конечно же, хотелось бы побывать на легендарном матче с Овечкиным, когда он побил рекорд Гретцки. Может, когда-нибудь мы сможем телепортироваться в прошлое, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.