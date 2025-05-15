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Загитова о своем шоу: «Наша Ассоль — бунтарка. На афише она изображена в момент сложного выбора: остаться доброй или пойти крушить мир вокруг»

Загитова в конце июня представит в Санкт-Петербурге свое ледовое шоу — рок-мюзикл на льду. Фигуристка исполнит в шоу главную роль.

Источник: Спортс"

— Вы готовите рок-мюзикл на льду «Ассоль» и объявили народный кастинг фигуристов. По каким критериям будете отбирать народных участников? Кто из звезд фигурного катания примет участие?

— Да, в процессе работы над ледовым мюзиклом появилась идея сделать народный кастинг фигуристов. Во-первых, чтобы найти новые лица. Пусть о талантах нашей страны узнает как можно больше людей. Во-вторых, это возможность исполнить чью-то мечту — выйти на лед в большом шоу, вместе с олимпийскими чемпионами. Мы получили больше 200 заявок.

В звездном составе у нас два олимпийских чемпиона: Дима Соловьев, который исполнит роль капитана Грэя, и Леша Ягудин — в роли Эгля, который предсказал юной Ассоль появление корабля с алыми парусами.

Будут еще звездные имена, но о них мы расскажем позже. Также в шоу примут участие цирковые артисты, артисты мюзикла, танцоры, акробаты, рок-группа.

— «Ассоль» создается по мотивам «Алых парусов». Будет как-то изменен сюжет и образ главной героини?

— Наш режиссер Светлана Краюшкина совместно с драматургом и поэтом Никой Симоновой связали ассоциативно Петербург и Каперну. Добавили Ассоль больше психологизма. У нас она не идеализированная девушка, а живой человек. Как и все, она переживает подростковый бунт, но все же верит в свою мечту.

— Афиша проекта вызвала бурное обсуждение в сети.

— Да, многим она показалась провокационной, дерзкой, но это и была цель. Наша Ассоль — бунтарка. А на афише она изображена как раз в момент сложного выбора: остаться доброй или пойти крушить мир вокруг. Что она выберет — зрители узнают на премьере, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.

Загитова слишком далека от Ассоль. Боязно за наследие Грина.