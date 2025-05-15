Загитова о своем шоу: «Наша Ассоль — бунтарка. На афише она изображена в момент сложного выбора: остаться доброй или пойти крушить мир вокруг»

— Наш режиссер Светлана Краюшкина совместно с драматургом и поэтом Никой Симоновой связали ассоциативно Петербург и Каперну. Добавили Ассоль больше психологизма. У нас она не идеализированная девушка, а живой человек. Как и все, она переживает подростковый бунт, но все же верит в свою мечту.