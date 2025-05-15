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Загитова о словах Губерниева в ее адрес: «Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее»

Ранее Дмитрий Губерниев многократно комментировал события, связанные с олимпийской чемпионкой, а также ее интервью.

Источник: Спортс"

— На спортивной Аллее славы «Розы Хутор» открыли медаль в вашу честь. Что для вас значит такое признание?

— Я очень благодарна, что мою победу помнят и ценят. Я выступала от лица всей страны и рада, что принесла России победу. Вдвойне приятно, что теперь на Аллее славы есть и моя медаль, наравне с другими именитыми спортсменами.

— Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что вы заслуживаете быть на Аллее славы, и признался, что его «гордость берет». При том что ранее он критиковал вас как ведущую и давал советы. Как вы к нему относитесь? Пригодились ли его советы?

— Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее. Я тоже люблю себя занять чем-то, если у меня есть свободная минутка — например, увлекаюсь гончарным делом, — сказала Алина Загитова.

Губерниев о словах Загитовой про «боль и радость войны»: «И когда много занимаешься спортом, нужно уделять время образованию. Советую всем читать историческую литературу».