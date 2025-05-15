Загитова о словах Губерниева в ее адрес: «Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее»

— На спортивной Аллее славы «Розы Хутор» открыли медаль в вашу честь. Что для вас значит такое признание?
— Я очень благодарна, что мою победу помнят и ценят. Я выступала от лица всей страны и рада, что принесла России победу. Вдвойне приятно, что теперь на Аллее славы есть и моя медаль, наравне с другими именитыми спортсменами.
— Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что вы заслуживаете быть на Аллее славы, и признался, что его «гордость берет». При том что ранее он критиковал вас как ведущую и давал советы. Как вы к нему относитесь? Пригодились ли его советы?
— Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее. Я тоже люблю себя занять чем-то, если у меня есть свободная минутка — например, увлекаюсь гончарным делом, — сказала Алина Загитова.
Губерниев о словах Загитовой про «боль и радость войны»: «И когда много занимаешься спортом, нужно уделять время образованию. Советую всем читать историческую литературу».