Загитова о словах Губерниева в ее адрес: «Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее»

— Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что вы заслуживаете быть на Аллее славы, и признался, что его «гордость берет». При том что ранее он критиковал вас как ведущую и давал советы. Как вы к нему относитесь? Пригодились ли его советы?