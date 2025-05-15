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Алина Загитова: «Считаю, что любой человек может самовыражаться. Я перекрасилась в фиолетовый, могу сменить цвет на любой другой — это мой выбор»

— Не так давно вы шокировали поклонников, перекрасившись в фиолетовый цвет. Как вы решились на такие радикальные изменения?

Источник: Спортс"

— Я считаю, что любой человек может самовыражаться. Каждому из нас хочется время от времени сменить имидж. Поэтому как я перекрасилась в фиолетовый, так могу сменить цвет на любой другой. Это мой выбор.

А кто порицает меня, наверное, тоже хотят поэкспериментировать, но не решаются. Советую им рискнуть и попробовать, не обращая внимания на мнение других людей, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.

«Перед каждыми важными днями слушаю рок». Загитова любит «Король и шут» и забывает год Победы.