Алина Загитова: «Считаю, что любой человек может самовыражаться. Я перекрасилась в фиолетовый, могу сменить цвет на любой другой — это мой выбор»

— Я считаю, что любой человек может самовыражаться. Каждому из нас хочется время от времени сменить имидж. Поэтому как я перекрасилась в фиолетовый, так могу сменить цвет на любой другой. Это мой выбор.
А кто порицает меня, наверное, тоже хотят поэкспериментировать, но не решаются. Советую им рискнуть и попробовать, не обращая внимания на мнение других людей, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.
«Перед каждыми важными днями слушаю рок». Загитова любит «Король и шут» и забывает год Победы.