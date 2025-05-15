Дмитрий Губерниев: «Смотрю на Загитову и хочется взять в руки книжку. Алина делает все, чтобы свою тягу к профессии, к знаниям распространить и на нас»

«Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее», — ответила Загитова.
— Загитова сказала, что у вас очень много свободного времени.
— Безусловно, я не столь загружен, как Алина Загитова, потому что она супервостребована. И мы действительно берем с нее пример. Я Алине очень сильно благодарен, потому что она выдающаяся спортсменка и блестящий профессионал.
Я вот смотрю на Загитову и мне хочется взять в руки книжку. Сразу хочется читать Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Бориса Рыжего… Обратиться к Золотому веку поэзии, к Серебряному веку… Прочитать литературу про Великую Отечественную войну. Как известно, Алина очень много внимания уделяет и историческим аспектам!
Я ей безмерно благодарен. Она молодец. Она делает все, чтобы свою тягу к профессии, к знаниям распространить еще и на нас. И на меня в частности. Я ей могу сказать только спасибо.
— Она обозначила, что хочет и дальше заниматься журналистикой и ждет предложений. Что думаете об этом?
— Думаю, наступит день, когда мы с Алиной Загитовой будем работать вместе. Без всякого пафоса отмечу, что она будет играть на этом рояле, а я, как скромный поклонник ее таланта и младший ведущий, буду этот талант таскать, — сказал Губерниев.