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Дмитрий Губерниев: «Смотрю на Загитову и хочется взять в руки книжку. Алина делает все, чтобы свою тягу к профессии, к знаниям распространить и на нас»

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию спросили о том, что Губерниев часто комментирует связанные с ней инфоповоды.

Источник: Sports.Ru

«Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее», — ответила Загитова.

— Загитова сказала, что у вас очень много свободного времени.

— Безусловно, я не столь загружен, как Алина Загитова, потому что она супервостребована. И мы действительно берем с нее пример. Я Алине очень сильно благодарен, потому что она выдающаяся спортсменка и блестящий профессионал.

Я вот смотрю на Загитову и мне хочется взять в руки книжку. Сразу хочется читать Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Бориса Рыжего… Обратиться к Золотому веку поэзии, к Серебряному веку… Прочитать литературу про Великую Отечественную войну. Как известно, Алина очень много внимания уделяет и историческим аспектам!

Я ей безмерно благодарен. Она молодец. Она делает все, чтобы свою тягу к профессии, к знаниям распространить еще и на нас. И на меня в частности. Я ей могу сказать только спасибо.

— Она обозначила, что хочет и дальше заниматься журналистикой и ждет предложений. Что думаете об этом?

— Думаю, наступит день, когда мы с Алиной Загитовой будем работать вместе. Без всякого пафоса отмечу, что она будет играть на этом рояле, а я, как скромный поклонник ее таланта и младший ведущий, буду этот талант таскать, — сказал Губерниев.