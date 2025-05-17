Губерниев призвал россиян скинуться на школу Загитовой: «Если Алина что-то хочет, то все должны сразу дать денег»

Ранее стало известно, что проект центра фигурного катания олимпийской чемпионки не прошел согласование у руководства Татарстана из-за слишком высокой стоимости.
«Я считаю, что не надо экономить на Алине Загитовой. Она заслуживает, чтобы все её проекты были реализованы. Она очень талантливая девчонка, мы помним, что люди, которые сначала радовались и говорили про такой хороший проект, теперь передумали. Видимо, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Я считаю, что если Алина что-то хочет, то все должны сразу дать денег. Она этого заслуживает, потому что мы — большая страна, которая должна всячески поддерживать желания Алины Загитовой. Это очень странно. Конечно, все россияне должны скинуться и открыть школу Алины Загитовой не только в Татарстане, но и во всех регионах Российской Федерации. Везде должны быть её шоу. Это наша святая обязанность», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».