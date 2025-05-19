«Вопрос — как так?» Выбор Кагановской/Некрасова запасными на ОИ ошарашил мир фигурки!

Как кажется на первый взгляд, у Саши с Димой не срослось очень многое в сезоне-2024/2025. Несмотря на первоначальный «эффект вау» от их программ, по сезону им так и не удалось откатать их чисто. Казалось, что эффектность всегда превышает сам прокат и будто довлеет над ними. Также Бойкова/Козловский явно могли испытывать проблемы с взаимоотношениями в паре, звучали обвинения друг друга за сорванные программы в прямом эфире. Перед финалом Гран-при появились даже слухи о распаде пары. Возможно, на них давило вечное соперничество с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, которые опять не изменили себе — сделали, быть может, менее модные и эстетичные постановки, но зато этим оставили себе силы на выполнение элементов. Возможно, Сашу с Димой напрягала неопределённость по поводу наступающего олимпийского сезона. В начале сезона в подкасте Максима Транькова Саша рассуждала, как представляет себе следующий день после выигранного в Милане золота Олимпиады…