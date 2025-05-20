Загитова о своей собаке Масару: «Шутим, что у нее разрез глаз немного поменялся»

— Я всегда любила собак. Я считаю, что собаки — лучший друг человека. Бесспорно. История (появления Масару) очень киношная. После Олимпийских игр, когда я их выиграла, мне интервьюер сказал: ты можешь сейчас просить все, что ты хочешь. В интервью скажешь — у тебя все этой будет.
А так как у нас были предолимпийские сборы в Японии, я листала журнал, увидела эту потрясающую породу собаки — акита-ину, и решила, что мне очень она нужна. Очень красивая.
И потом получилось так, что мне сказали просить в интервью все, что хочу. И я попросила собаку. После этого нам писало очень много заводчиков, но один человек…
— Ну скажите, кто.
— Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что он может исполнить мою мечту, за что я ему очень благодарна. Приезжала целая делегация из Японии, вручала мне официально Масару. У нее интересное имя, японское, в переводе Масару — победа.
Мы покажем вам несколько (команд). У нас, конечно, арсенал не такой, зато мы очень красивые.
— У нас соседи вам предлагают сосиски. Или Масару такое не ест?
— Сосиски не ест. Это королевская порода собаки. Вообще, такой породы собаки ходили в Японии на охоту, так что она охотничья. Но она живет в России. Мы шутим, что у нее немного разрез глаз поменялся.
— Обрусела она?
— Да.
Она не всегда так переживает. Когда выходишь с ней гулять… у нас есть еще несколько пород собак: это мальтипушка и чихуахуа… и она их очень сильно защищает. За своих она горой всегда. Это просто (тут) много людей, камеры, но мы привыкнем к этому.
— Как они дома уживаются?
— Кстати, очень хорошо. Несмотря на то, что эта порода собаки достаточно агрессивная, у нас, как я и сказала, если какая-то подходит к маленьким моим собачкам, на сразу начинает в оборону входить. То есть защищает она очень хорошо, — сказала олимпийская чемпионка в шоу «Дай лапу».