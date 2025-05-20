Загитова о своей собаке Масару: «Шутим, что у нее разрез глаз немного поменялся»

Она не всегда так переживает. Когда выходишь с ней гулять… у нас есть еще несколько пород собак: это мальтипушка и чихуахуа… и она их очень сильно защищает. За своих она горой всегда. Это просто (тут) много людей, камеры, но мы привыкнем к этому.