Журова о школе Загитовой: «Я бы ей предложила, если пока нет денег, открыть школу на базе уже существующего катка, набрать туда детей и начать тренировки»

«В Татарстане должны сами решить, нужна ли эта школа за такие деньги. Если бы такое было в моем регионе, я бы сказала “да”, потому что есть нехватка спортивных объектов, школ фигурного катания. Так что в Ленинградской области я бы точно поддержала инициативу лишнего объекта для занятий спортом.