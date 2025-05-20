Журова о школе Загитовой: «Я бы ей предложила, если пока нет денег, открыть школу на базе уже существующего катка, набрать туда детей и начать тренировки»

«В Татарстане должны сами решить, нужна ли эта школа за такие деньги. Если бы такое было в моем регионе, я бы сказала “да”, потому что есть нехватка спортивных объектов, школ фигурного катания. Так что в Ленинградской области я бы точно поддержала инициативу лишнего объекта для занятий спортом.
Региону самому решать, ведь это региональная школа, пусть и с федеральным именем Загитовой. Я бы ей предложила, если пока нет денег, открыть школу на базе уже существующего спортивного объекта, катка, набрать туда детей и начать тренировки. А когда построится стадион, то перенести ее уже туда.
Это в том случае, если есть необходимость начать занятия уже сейчас. Существует миллион школ в стране, в том числе в Москве. Можно просто арендовать время в конкретном объекте и начать работу, а уже когда достроится свой каток, спокойно перейти туда", — заявила депутат Госдумы Светлана Журова.