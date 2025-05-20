Министр спорта Татарстана: «Мы завершили согласование проекта школы Загитовой. Мы оптимизировали фасад здания, это позволило снизить стоимость объекта»

"Мы завершили согласование проекта Центра фигурного катания имени Алины Загитовой.
Площадь объекта составит около 6 тысяч квадратных метров. Мы предусмотрели все необходимые помещения: большое количество залов, лед.
В нем будет академия или школа, и Алина, как генеральный менеджер, полностью руководит созданием контента, набором тренеров и определением формата.
Если говорить об изменениях в проекте, то мы несколько оптимизировали фасад здания, это позволило снизить стоимость объекта.
Обновленный проект был согласован на всех уровнях. Думаю, в течение года мы реализуем его и откроем центр в 2026 году", — сказал Владимир Леонов.