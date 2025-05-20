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Министр спорта Татарстана: «Мы завершили согласование проекта школы Загитовой. Мы оптимизировали фасад здания, это позволило снизить стоимость объекта»

Ранее «Бизнес Online» сообщил, что власти Татарстана не согласовали проект школы Алины Загитовой по причине дороговизны. По информации издания, стоимость строительства центра превысила миллиард рублей.

Источник: Спортс"

"Мы завершили согласование проекта Центра фигурного катания имени Алины Загитовой.

Площадь объекта составит около 6 тысяч квадратных метров. Мы предусмотрели все необходимые помещения: большое количество залов, лед.

В нем будет академия или школа, и Алина, как генеральный менеджер, полностью руководит созданием контента, набором тренеров и определением формата.

Если говорить об изменениях в проекте, то мы несколько оптимизировали фасад здания, это позволило снизить стоимость объекта.

Обновленный проект был согласован на всех уровнях. Думаю, в течение года мы реализуем его и откроем центр в 2026 году", — сказал Владимир Леонов.