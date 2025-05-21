Дмитрий Губерниев: «Пусть в каждом населенном пункте страны будет школа Загитовой. Школа техники речи, библиотека, интеллектуальная школа»

"Это прекрасно, что есть деньги на Алину Загитову. Резонанс действительно получился большим. Я хочу сказать, что такие школы Загитовой нужно построить в каждом регионе Российской Федерации. Если в каждом селе, в каждом населенном пункте страны будет школа Загитовой, это сделает нашу жизнь значительно лучше.