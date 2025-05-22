В Центре фигурного катания Загитовой построят трибуны на 250 зрителей

Как сообщает «Бизнес Online», объект займет площадь в 6 тысяч квадратных метров. Условно его можно разделить на две зоны: в первой разместится ледовая площадка, во второй — восемь раздевалок, тренерские комнаты, буфет, залы для хореографии, кардио и силовых тренировок.