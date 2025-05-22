Стоимость школы Загитовой превысит 1,2 млрд рублей. Там будут трибуны для 250 человек

Стало известно, что объект займёт площадь в 6 тыс. кв.м. Там будет две зоны: в первой разместится ледовая площадка, во второй будет восемь раздевалок, тренерские комнаты, буфет, залы для хореографии, кардио и силовых тренировок. Стоимость центра составит 1−1,2 млрд рублей.