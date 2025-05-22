Загитова о звездной болезни: «Это было в период 18−19 лет. И я быстро достаточно поняла, что так себя вести не надо»

У меня всегда бабушка, огромное ей спасибо, она всегда — иногда меня это бесило и раздражало, потому что это уже как стишок — она все время разговаривала: нужно с уважением к людям относиться, всегда «здравствуйте», «спасибо». И очень много всего того, как правильно себя вести. Я это приняла.