Загитова о худобе: «Говорят, что я слишком быстро похудела. Но я целых два года шла к тому, что у меня такая фигура»

Ну и второй момент. Я спортсмен, я фигурист. Я все еще продолжаю заниматься этой деятельностью, она мне очень сильно нравится. И эстетически, да, это смотрится красиво. На льду все мне говорят, что вообще очень красиво смотритесь, потрясающая легкость. И что самое важное — мне легче с таким весом. Тебе проще, когда ты в своем весе. Он может быть разный абсолютно, но я вот в таком весе себя ощущаю более чем комфортно.