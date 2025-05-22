Загитова рассказала Медведевой о своих месячных расходах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что ее основные расходы приходятся на съем квартиры, бензин, косметику и услуги салонов красоты.
«Квартира, я снимаю ее, машину вожу — на бензин. Извините, мы все девочки, и без косметологов и салонов красоты я не обхожусь», — ответила Загитова на вопрос двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на Youtube-канале «БеС Комментариев», на что она тратит больше всего денег.
«Мне кажется, предпринимательская жилка у меня с самого детства. Мне мама всегда покупала косметику “Маленькая фея”, там были лаки. Я брала два рубля за маникюр, под конец дня у меня было 10 рублей. Для меня это были немаленькие деньги. Я стала покупать тени и делать макияж, который стоил уже 5 рублей. Так я накапливала деньги и покупала себе “чупачупсы”. Первые крупные деньги я заработала, выступая в первом юниорском сезоне на этапе Гран-при. Их я отдавала своим родителям, которые закрывали кредиты, на квартиру в Москве», — рассказала олимпийская чемпионка Пхенчхана.