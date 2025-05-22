Загитова про афишу своего шоу: «Я включила все свои продюсерские навыки и понимала, что это людей больше зацепит, чем классическая Ассоль»

— Ты знаешь, мне очень откликается вообще весь этот сюжет про мечту, на пути к становлению шоу. Мне тоже говорили, что «у тебя ничего не получится», «не слишком образованная», «не слишком такая», «не слишком сякая», «у тебя гу»… Ну, короче, мы сейчас начнем все перечислять, просто тут программа закончится на этом. «Да куда она пошла», «да ей всего лишь 22»…