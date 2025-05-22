Загитова об изменениях во внешности: «Каждый человек по физиологии меняется: уходят щеки, меняется лицо. Вот я сделала брекеты — у меня полностью поменялось лицо»

— В какой-то момент стали заложниками собственного образа именно как спортсмены. Именно что образ Алины Загитовой как девочки в красной пачке с золотой медалью на пьедестале, которой было 15 лет. Мне кажется, сейчас фанаты тебя воспринимают как ребенка. И в этом плане есть сложности восприятия тебя как взрослого человека, который уже становится молодой женщиной, самодостаточной личностью.
— Да, в комментариях там люди пишут: ой, раньше была лучше, раньше была милее. Тогда-то мне было 15 лет — естественно.
— Причем в основном это пишут мужчины.
— С детьми, с семьей и так далее. К ним есть вопросики, так скажем. Но это уже другое шоу.
Да, я ощущаю на себе отголоски прошлого. Но каждый человек по физиологии меняется: уходят щеки, меняется лицо. Вот я сделала брекеты — у меня полностью поменялось лицо. Мне даже бабушка говорит: а куда делись твои щечки, а почему такие скулы?
— А ты скажи: беляши, беляши!
— Но она самый главный хейтер мой.
— Бабушка? Почему?
— Потому что как я к ней прихожу, она сразу же сканер вот так проходит. Но, чтобы вы понимали, я не часто к ней прихожу. По моему телу проходит глазами-сканерами. Она сразу это говорит. Но я привыкла уже. Я просто принимаю ее характер, — сказала Загитова.