Загитова об изменениях во внешности: «Каждый человек по физиологии меняется: уходят щеки, меняется лицо. Вот я сделала брекеты — у меня полностью поменялось лицо»

— Потому что как я к ней прихожу, она сразу же сканер вот так проходит. Но, чтобы вы понимали, я не часто к ней прихожу. По моему телу проходит глазами-сканерами. Она сразу это говорит. Но я привыкла уже. Я просто принимаю ее характер, — сказала Загитова.