Загитова об увеличении губ: «Дайте мне жить просто спокойно свою жизнь. Каждый человек сам выбирает, как он хочет выглядеть»

— У меня раньше были очень серьезные комплексы насчет моих щек. Очень много людей тоже говорили насчет моих щек. И все очень сильно бесило. Кто-то мне сказал, уже не помню, что все это у тебя уйдет. С возрастом у тебя будет все хорошо и встанешь на свое русло. Главное — не поправляйся, и все у тебя будет супер.