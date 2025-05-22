Загитова о хейте: «Иногда я просто хочу себя разозлить, специально выделяю плохие комментарии и такая: “А, вот ты так сказала? Ну вот будет по-другому!”

— Опять же, по настроению. Ты встал, посмотрел комментарии в какой-то день — и тебе абсолютно наплевать [на] все, что пишут там. Тут же через часа два ты заходишь уже с немного другим настроением, и начинается: «А может, реально я какая-то не такая?» Бывает, что я и плачу. Да, такое тоже случается.