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Загитова о хейте: «Иногда я просто хочу себя разозлить, специально выделяю плохие комментарии и такая: “А, вот ты так сказала? Ну вот будет по-другому!”

— Тебя задевало вообще, что люди так резко и яро реагируют на любое твое движение?

Источник: Спортс"

— Помню, что мне было неприятно. Но потом, когда я поняла, что, в принципе, это нормально — каждый человек делает ошибки, как ты и сказала. Главное сделать из них какие-то выводы и работать над собой. Чем я сейчас и занимаюсь, в принципе. Было неприятно, ну да ладно.

— А вообще комментарии читаешь?

— Бывает. Бывает, захожу, но сейчас стала реже на самом деле.

— Нарастила эту кожу, этот панцирь, или тебя все-таки тебя все равно могут еще обидеть слова, кинутые так небрежно посторонним человеком?

— Я же девочка, у нас есть разные настроения: встал не с той ноги… Иногда просто я хочу себя разозлить, специально выделяю какие-то плохие комментарии и такая: «А, вот ты так сказала? Ну вот будет по-другому!».

То же самое сейчас говорят про шоу [ «Ассоль»], что, возможно, оно будет плохим и так далее… И это мотивирует на самом деле сделать лучше.

— Мне кажется, это очень важно проговаривать. Вот ты сказала: я все-таки девочка, у нас есть разные настроения. Мне кажется, это важно говорить вслух, особенно нам, публичным людям: что мы действительно иногда бываем просто девочками, а не бизнес-леди, и нас реально легко задеть.

— Опять же, по настроению. Ты встал, посмотрел комментарии в какой-то день — и тебе абсолютно наплевать [на] все, что пишут там. Тут же через часа два ты заходишь уже с немного другим настроением, и начинается: «А может, реально я какая-то не такая?» Бывает, что я и плачу. Да, такое тоже случается.

— Из-за комментариев когда ты последний раз плакала?

— Наверное, это не из-за комментариев, а просто…

— От какого-то общего фона?

— Общего фона, да. Потому что устала, нет настроения, какие-то проблемы извне… Ну как бы накопилось просто вот. Плачу, бывает, — сказала Загитова в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев».