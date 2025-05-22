Загитова о будущем избраннике: «Чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен быть какой-то опыт в этом. Мне кажется, что меня мужчины боятся»

— Нет, на самом деле они очень с пониманием относятся к моей профессии прежде всего. Потому что я хочу все-таки реализоваться сначала, а потом уже как бы на том бэкграунде, который я освоила и заработала, уже понимать, что у меня есть почва под ногами и я готова на это. Потому что для меня это огромный шаг, я должна и эмоционально, и физически, и финансово — короче, со всех сторон себя обставить благами, так скажем, — отметила олимпийская чемпионка Загитова в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.