Медведева подарила Загитовой две серебряные медали: «Это мой момент психотерапии»

Медведева зачитала Загитовой несколько комментариев и предложила угадать фейковый.
Медведева: Знаешь, сейчас будет просто мем года, потому что я никогда не могла подумать, что ты будешь сидеть в этом кресле. В наших выпусках в конце всегда гость уходит с призом.
И я на самом деле хотела, чтобы ты угадала комментарий, потому что я хотела, чтобы ты получила полноценный приз. У нас, значит, такая тема: если гость не угадывает комментарий, гость уходит с серебряной медалью.
Загитова: А че ты мне не говорила, ха-ха, я бы тогда занялась этим вопросом конкретно!
Медведева: А если гость угадывает, гость уходит с двумя серебряными медалями.
Загитова: Давай. У меня будет три!
Медведева: Приз в студию, пожалуйста! Это мой момент психотерапии сейчас, друзья, ха-ха.
Загитова: Вот для чего ты мне сказала сюда прийти! Сейчас пойдем поговорим, ха-ха!
Медведева: В общем, теперь ты двукратный серебряный призер выпуска «БеС комментариев», я тебя поздравляю!
Загитова: Повешу наравне с олимпийской медалью.
Скриншот: ютуб-канал Евгении Медведевой.