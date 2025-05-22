Тарасова о Загитовой и Медведевой: «Это прекрасно — мириться с подругами, с которыми ты прошел тяжелую спортивную жизнь»

«Я очень за них рада. Я считаю, что это прекрасно — мириться со своими подругами, с которыми ты прошел тяжелую спортивную жизнь. Молодцы обе, все хорошо, и дальше у них все будет вместе. Поздравляю их с таким умным и прекрасным решением. И благодарю их», — сказала Татьяна Тарасова «Р-Спорту».