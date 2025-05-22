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Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них — им больше нечего делить»

Евгения Медведева исполнит роль Хины Меннерс в шоу Алины Загитовой «Ассоль», которое пройдет в конце июня в Санкт-Петербурге. Также стало известно, что Загитова выступит в шоу «Евгения Медведева и друзья», которое состоится в сентябре в Москве.

Источник: Sports.Ru

«Алина Загитова и Евгения Медведева молодцы. Конечно, я рада за них — им больше нечего делить. Я не уверена, что у них были какие-то ссоры. Они просто соревновались между собой», — сказала Бестемьянова.