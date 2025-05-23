Рудковская о Загитовой и Медведевой: «Ну что, какой следующий коллаб ждать? Ягудин берет интервью у Плющенко, чтобы тот выступил на его 45-летии?»

Понятное дело, что этот эфир нужен был двум сторонам, и я всегда люблю такие сделки! Когда коллаб не односторонний! «Приди ко мне на интервью, но денег у нас нет, и дать мне тебе нечего! Просто, всем откажи, а ко мне приди по дружбе!» А тут все по чесноку!