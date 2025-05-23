Роднина о школе Загитовой: «Сильно сомневаюсь, что Алина будет вкладывать что-то свое. Вряд ли она переедет из Москвы в Татарстан»

Инициатива хорошая, но она подразумевает реальное участие. А если же это просто использование имени, совсем другая история. В то же время в Татарстане мощное влияние на спорт, есть свои кадры, возможности. Может, одного имени и будет достаточно", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.