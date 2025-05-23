Елена Радионова: «Классно, что Загитова и Медведева помирились. У каждой своя жизнь, свои интересы — им нечего делить»

"Классно, что Загитова и Медведева помирились. Думаю, рано или поздно это воссоединение должно было произойти, потому что у каждой своя жизнь и свои интересы — им нечего делить.
Естественно, такие коллаборации только добавят популярности их шоу — у обеих большая фан-база. Я только позитивно на это смотрю. Хорошо, что девчонки опустили свои обиды и будут работать вместе.
Это пойдет им только на пользу. А еще это показывает, что каждая — самостоятельная единица и все повзрослели", — сказала призер чемпионата мира-2015 Радионова.
Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность.