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Рудковская приняла приглашение Загитовой на шоу «Ассоль»: «Твой продюсерский ход вместе с Медведевой произвел на меня впечатление»

Ледовый спектакль олимпийской чемпионки Загитовой пройдет 27, 28 и 29 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нем также примет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Источник: Спортс"

«Дорогая Алиночка, говорят и показывают Мальдивские острова. Конечно же, я не могу не принять твое предложение приехать на твой замечательный спектакль в Санкт-Петербурге “Ассоль”, где ты являешься и продюсером, и исполнителем главной роли.

Безусловно, мы принимаем твое предложение и обязательно вместе с Евгением (Плющенко) всей семьей посетим не только «Алые паруса», но будет повод еще приехать в Санкт-Петербург благодаря твоему замечательному шоу.

Не скрою, твой продюсерский ход вместе с Евгением Медведевой произвел на меня впечатление. Я считаю, что ты — большая молодец, и Женечка — большая молодец. Поэтому мне очень хочется посмотреть ваш дуэт в деле. И конечно же, я не могу упустить такую возможность в одном из самых любимых моих дворцов — Ледовый дворец, где мы регулярно с Евгением проводим все свои шоу.

Тебе — продюсерской удачи, хватки, ну и, конечно же, аншлагов и красивых твоих спектаклей. До встречи в Санкт-Петербурге", — сказала продюсер Рудковская в видео для своего телеграм-канала.

Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность.