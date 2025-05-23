Рудковская приняла приглашение Загитовой на шоу «Ассоль»: «Твой продюсерский ход вместе с Медведевой произвел на меня впечатление»

Не скрою, твой продюсерский ход вместе с Евгением Медведевой произвел на меня впечатление. Я считаю, что ты — большая молодец, и Женечка — большая молодец. Поэтому мне очень хочется посмотреть ваш дуэт в деле. И конечно же, я не могу упустить такую возможность в одном из самых любимых моих дворцов — Ледовый дворец, где мы регулярно с Евгением проводим все свои шоу.