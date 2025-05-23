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Татьяна Тарасова: «Очень хорошо, что в честь Загитовой возведут школу. Алина это заслужила»

Центр фигурного катания планируют построить в Казани в 2026 году. По информации «Бизнес Online», проект оценивается примерно в 1 миллиард рублей.

Источник: Спортс"

"Положительно отношусь к открытию школы Загитовой. Олимпийской чемпионке открывают школу, почему это должно быть плохо?

Сумма в миллиард? Не знаю, сколько стоит у нас построить дворец спорта. Даже не понимаю в этом. Если бы мне сказали, что в другом городе строится за половину суммы, то я бы еще поняла претензии и вопрос. Может быть, это будет и концертный зал, когда будет закрыт лед, но мы же этого не знаем. Важнее, что Алина это заслужила, а не деньги.

Загитовой строится школа, у нас много дворцов имеют имя педагогов или спортсменов. Алина прославила свою страну, тогда почему бы ее именем не назвать школу? У нас так принято, у нас такая традиция. Загитова этого заслужила, она была олимпийской чемпионкой. Так что не вижу в этом ничего плохого.

Люди на протяжении многих лет будут знать, в честь кого назвали дворец, где тренируются дети. Очень хорошо, что в честь Алины возведут школу", — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.