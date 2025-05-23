Татьяна Тарасова: «Очень хорошо, что в честь Загитовой возведут школу. Алина это заслужила»

Сумма в миллиард? Не знаю, сколько стоит у нас построить дворец спорта. Даже не понимаю в этом. Если бы мне сказали, что в другом городе строится за половину суммы, то я бы еще поняла претензии и вопрос. Может быть, это будет и концертный зал, когда будет закрыт лед, но мы же этого не знаем. Важнее, что Алина это заслужила, а не деньги.