Елена Вайцеховская: «Предстоящее сотрудничество Загитовой и Медведевой кажется гораздо более интересным, чем интервью»

Последнее, правда, не всегда плюс с точки зрения профессии, но будем честны: ни к какому незнакомому журналисту, не имея гарантий, что разговор будет максимально комплиментарен, Алина просто бы не пошла. Здесь же получилась милая девичья беседа, в ходе которой обе героини много шутили, обсуждали наряды и образы, подкалывали друг друга и даже сумели органично отыграть «незакрытый гештальт» Медведевой в виде олимпийского серебра.