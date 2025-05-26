Загитова — на вопрос о личной жизни: «Ассоль ждет чуда, свои алые паруса, своего Артура Грэя. Отчасти сюжет и про меня тоже»

— Алин, ты приходила к нам год назад и рассказывала, что у тебя нет парня. Тут вообще вон свадьба намечается (у Дмитрия Соловьева и Дины Авериной — Спортс«“). У тебя как дела на личном?
— Я работаю… Ладно.
— Над этим или просто?
— Видите, каждый раз, когда я к вам прихожу, говорю про новые проекты. Они же занимают очень большое количество времени. Вся концентрация уходит туда, но я этому рада на самом деле.
— А тебе нужен парень, который будет соответствовать твоему статусу? Или условный парень, который на машине лед чистит, тоже подойдет?
— Наше ледовое шоу («Ассоль», которое пройдет в Петербурге в июне — Спортс«“) как раз рассказывает о том, что каждый из нас — это и есть Ассоль. Она ждет чуда, свои алые паруса, своего Артура Грэя. Отчасти сюжет и про меня тоже. Каждый найдет в нем что-то свое, что-то по душе. Может, на этом шоу кто-то воссоединит свои сердца, — сказала Загитова.
Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.
Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность.