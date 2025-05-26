Загитова — на вопрос о личной жизни: «Ассоль ждет чуда, свои алые паруса, своего Артура Грэя. Отчасти сюжет и про меня тоже»

— Наше ледовое шоу («Ассоль», которое пройдет в Петербурге в июне — Спортс«“) как раз рассказывает о том, что каждый из нас — это и есть Ассоль. Она ждет чуда, свои алые паруса, своего Артура Грэя. Отчасти сюжет и про меня тоже. Каждый найдет в нем что-то свое, что-то по душе. Может, на этом шоу кто-то воссоединит свои сердца, — сказала Загитова.