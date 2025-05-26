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Евгения Медведева: «Завершили наш мини-тур в Монголию. Благодарю своих друзей, что вписались в авантюру и отработали на 100% все 3 шоу»

"Вчера мы завершили наш мини-тур в Монголию?

Источник: Sports.Ru

Благодарю своих друзей, что вписались в авантюру и отработали на 100% все 3 шоу♥️♥️♥️

За эту поездку я окончательно убедилась, что волшебство кроется в людях, а удовольствие — в спокойствии и юморе.

Отдельное спасибо Левану Матуа, который первый раз в жизни организовывал ледовое шоу, при этом выйдя впервые на лед, чтобы сделать эту фотку?

И Артему Федорченко за огромную помощь в постановке открытия и закрытия нашего шоу?

А так же Эрдэнэ Нергуи за совместную работу и возможность выступить для монгольской публики!" — написала Медведева.

ФОТО: страница Медведевой в VK.