Путин связал допинговые случаи Валиевой и Шараповой с нетрадиционной медициной

«Так было, по-моему, с Марией Шараповой в свое время, когда она говорила: “Врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять”. Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов. Она тоже ничего не знала. Ерунда какая-то», — заявил Путин, связав эти случаи с привлечением «шаманов» от медицины.