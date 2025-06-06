Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова о шоу «Ассоль»: «Рок — это жанр, который очень многогранен. Это про свободу, мы можем похулиганить в проекте»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

Источник: Спортс"

"После моего первого шоу был позитивный отклик от людей. Сейчас много продуктов на рынке, но мы делаем что-то новое — хочется привлечь молодых людей к спорту, к культуре.

Сложно начинающему продюсеру найти поддержку. Рада, что у нас есть партнеры, которые нам помогают.

Рок — это жанр, который очень многогранен, через него можно показать многое, раскрыть по-новому героев. Это про свободу, мы можем похулиганить в проекте.

Режиссура — долгий процесс, мы в нем многое меняем. Наша Ассоль — хрупкая, ранимая, верит в свою мечту, борется с несправедливостью мира. Такую героиню мы видим", — сказала Загитова.