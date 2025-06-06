Загитова о шоу «Ассоль»: «Рок — это жанр, который очень многогранен. Это про свободу, мы можем похулиганить в проекте»

"После моего первого шоу был позитивный отклик от людей. Сейчас много продуктов на рынке, но мы делаем что-то новое — хочется привлечь молодых людей к спорту, к культуре.
Сложно начинающему продюсеру найти поддержку. Рада, что у нас есть партнеры, которые нам помогают.
Рок — это жанр, который очень многогранен, через него можно показать многое, раскрыть по-новому героев. Это про свободу, мы можем похулиганить в проекте.
Режиссура — долгий процесс, мы в нем многое меняем. Наша Ассоль — хрупкая, ранимая, верит в свою мечту, борется с несправедливостью мира. Такую героиню мы видим", — сказала Загитова.