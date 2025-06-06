Загитова о приглашении Медведевой в шоу: «Я решила сделать этот шаг, написала Жене: “Привет, спишь?”

«Несколько раз перепроверила номер телефона. Бывают, пишут мошенники. Человек пишет с позитивом, я тоже ответила с позитивом. Встретились, поболтали. Это была неофициальная встреча. Рассказали о своих проектах, договорились о сотрудничестве», — добавила Медведева.