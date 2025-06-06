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Загитова о приглашении Медведевой в шоу: «Я решила сделать этот шаг, написала Жене: “Привет, спишь?”

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сыграет роль Хины Меннерс.

Источник: Sports.Ru

"Идея позвать Женю пришла ко мне. Поняла, что так долго не может продолжаться. Негласный конфликт у нас присутствовал.

Я решила сделать этот шаг, написала Жене: «Привет, спишь?» Причем это было днем. Разрядила обстановку. Женя отреагировала позитивно, мы встретились и все обсудили", — сказала Загитова.

«Несколько раз перепроверила номер телефона. Бывают, пишут мошенники. Человек пишет с позитивом, я тоже ответила с позитивом. Встретились, поболтали. Это была неофициальная встреча. Рассказали о своих проектах, договорились о сотрудничестве», — добавила Медведева.

«Что делать нашим болельщикам? Наслаждаться, радоваться совместным творчеством. Как мы подружились с Женей, так и наши болельщики, я надеюсь, подружатся», — цитирует Загитову ТАСС.

Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность.