Загитова о подготовке шоу «Ассоль»: «Моя задача как продюсера — всех успокоить, поработать немного психологом и найти компромисс. Наверное, это самое сложное»

В процессе работы мы решили, что наша Ассоль будет не бунтаркой, а очень светлым, чистым персонажем. Она верит в мечту, она не озлобилась, несмотря на то что все над ней издеваются. Она через трансформацию приходит к лучшей версии себя, борется с миром несправедливости и грязи", — сказала Загитова.