Режиссер шоу «Ассоль»: «Когда увидела, что Грину исполняется 145 лет, позвонила Загитовой и предложила поставить “Алые паруса”. Она сказала: “Ты не поверишь, я недавно эту книжку купила”

— До этого мы работали с Алиной на шоу «Хранители времени» в Казани и были очень довольны результатом. Когда мы увидели отклик и отзывы зрителей, которые писали, что они плакали, что вспомнили историю страны, а не только республики, тогда нам и пришла в голову идея не останавливаться, а придумать что-то еще.