Режиссер шоу Загитовой: «Из-за комментариев хейтеров я рыдала, не спала две ночи. Алина мне проводила краткий ликбез, как с этим справиться»

Когда Алина решила делать «Ассоль», несмотря на все сложности, она пробила стену головой и пришла к реализации. Мы создаем шоу, которое кардинально отличается от того, что уже есть. Мне кажется, шоу «Ассоль» будет не похоже на другой контент. Рок-мюзикл уже был на льду, но давно. Здесь принципиально важно создать что-то свое и попасть в свою целевую аудиторию. Такую цель Алина как продюсер и преследует.